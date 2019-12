Deux bourses académiques remises à deux étudiants du département de Musique

Le concert classique du département de Musique du Cégep régional de Lanaudière à Joliette a eu lieu lundi au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. À cette occasion, deux bourses académiques de 600 $ ont été remises à des étudiants et étudiantes du département de Musique.

Les récipiendaires de ces bourses sont Rosalie Prud'Homme, étudiante en violon classique (double DEC en Sciences de la nature et Musique) et Jérémie Boudreault, étudiant en piano jazz-pop (même cursus). Les bourses ont été offertes par le département de Musique du Cégep à Joliette, en collaboration avec le Fond Jean Cypihot.

Les étudiantes et étudiants intéressés de suivre une formation en musique au Cégep à Joliette ont plusieurs options : le préuniversitaire Musique (profils classique et jazz-pop), le programme Techniques professionnelles de musique et chanson (profils jazz-pop et musique traditionnelle) ainsi que trois doubles DEC (Sciences de la nature et Musique, Sciences humaines et Musique, Arts, lettres et communication et Musique).

Plus de détails sur les programmes sont disponibles en ligne. Le département de Musique du Cégep à Joliette célèbre son 40e anniversaire cette année.