Une nouvelle Fête de Noël à Saint-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois mise sur l’émerveillement avec sa nouvelle mouture de la Fête de Noël cette année. Le traditionnel dépouillement de l’arbre dans le gymnase de l’école se métamorphose en fête lumineuse au chœur du village le 13 décembre prochain sur le parvis de l’église, dès 17h.

« Nous avons concocté un événement rassembleur, participatif et festif à l’approche du temps des fêtes, explique Mme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Avec l’inspiration de l’ambiance des villages de Nouvelle-Angleterre, on a voulu mettre en valeur notre belle église. »

La programmation fait d’ailleurs une large place à la communauté. De l’animation suivie d’un spectacle pour enfant marqueront le ton pour introduire le dépouillement de l’arbre par le père Noël. Un souper communautaire à la bonne franquette à contribution volontaire permettra de se réchauffer et de remettre l’argent récolté à la Guignolée.

Les citoyens invités à chanter

Musique, café, chocolat chaud et autres remontants égayeront la soirée pour couronner avec l’illumination de l’arbre dominant le parvis de l’église. Les citoyens pourront également retrouver l’esprit d’antan par des promenades en calèche et en entonnant quelques ritournelles parmi les classiques de saison.

Ces célébrations sont rendues possibles grâce à la participation de plusieurs organismes de la communauté et à cet effet, même avant d’avoir lieu, cette fête incarne déjà l’esprit des Fêtes. Celui du partage, de la communauté et de la réjouissance. « Nous sommes très heureux de l’engouement des organismes pour l’événement, ajoute Mme Boisjoly. Nous souhaitons faire germer ce bel élan pour faire grandir la Fête de Noël et en créer une tradition! »

Les personnes intéressées à chanter peuvent transmettre leurs coordonnées à l’adresse [email protected] Le stationnement peut se faire à la salle des Chevaliers de Colomb.