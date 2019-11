La balade culturelle proposée par le musée d'art de Joliette commence ce dimanche

Organisée par le Musée d'art de Joliette, une balade amène les pas des curieux vers cinq lieux culturels de la ville, dès ce dimanche 1er décembre. L'activité est étendue aux trois prochains dimanches qui précèdent Noël.

Le marché de Noël de Joliette est l’un des plus dynamiques et des plus populaires du Québec. La balade culturelle qu’il propose est une superbe occasion de visiter cinq lieux culturels à distance de marche du centre-ville.

La balade est animée par un guide et se termine au Musée. Ce sera l’occasion d’une courte visite commentée des expositions et… d’un chocolat chaud!

L'événement se déroulera les dimanches 1er, 8, 15 et 22 décembre (départ à 13 h, de la place Bourget). D'une durée de deux heures, le coût de la balade est de 5 $, avec chocolat chaud inclus.