Le Marché de Rawdon offre une occasion de faire le "mini-marché" de Noël

Les citoyens de Rawdon auront une seconde chance pour faire leurs emplettes des fêtes cette année. Cette occasion se présentera au marché d'artisanat local organisé par le Marché de Rawdon. En effet, cette année, un “mini” marché aura lieu le 8 décembre de 10h à 16h au Centre Metcalfe à Rawdon.

« Notre communauté est très enthousiaste de la tenu de cet événement. Ils comprennent l'importance de artisants locaux et sont heureux de pouvoir soutenir les petites entreprises de la région. Dépenser localement signifie une meilleure saison des fêtes pour tous », a expliqué l'organisatrice Ashley Haugland