La CCGJ accueillera la conférence du Consul général des États-Unis à Montréal

La Chambre de Commerce du Grand Joliette s'apprête à recevoir, le 2 décembre prochain, à l’Hôtel Château Joliette, Robert W. Thomas, Consul général des États-Unis à Montréal. Il donnera une conférence sur son expérience personnelle à titre de diplomate.

Robert W. Thomas est entré en poste à titre de consul général des États-Unis à Montréal en septembre 2017. Lors de son affectation précédente, il dirigeait le fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 de la surveillance du « Centre des opérations » du département d’État, le pôle d’information et de gestion de crise du secrétaire d’État.

Diplomate de carrière, M. Thomas a également servi à titre de coordonnateur des services de visas pour les dix postes consulaires de la Mission des États-Unis au Mexique, et de chef de la section consulaire à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Parmi ses autres affectations à l’étranger notons Toronto, en Ontario, et Nouakchott, en Mauritanie.

Conseil des victimes et témoins d'actes criminels en Appalaches

Parmi ses affectations à Washington, il a été officier de surveillance sénior au Centre des opérations, et a servi deux mandats au sein du bureau des Affaires consulaires. Il a également été déployé au sein de l’équipe de gestion de crise du département d’État en Haïti à la suite du tremblement de terre de 2010.

Avant de se joindre au Service diplomatique, M. Thomas conseillait des victimes et des témoins d’actes criminels dans la région des Appalaches du sud-ouest de la Virginie. Il est titulaire d’un baccalauréat en religion et sciences politiques du Emory & Henry College, un petit collège d’arts libéraux du sud-ouest de la Virginie. Il parle le français et l’espagnol. Il est accompagné à Montréal par son époux, Juan Garcia.

Lors du dîner, la CCGJ remettra le titre de personnalité du mois à Ratelle, Avocats et Notaires et soulignera l’anniversaire des Résidences funéraires F. Thériault.

Il est possible de s'inscrire auprès de Caroline Latendresse par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 759-6363, poste 504.