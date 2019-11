La Guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul commence jeudi

Chaque année, dès le mois de novembre, les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) s’affairent à mettre en branle l’une de ses plus grandes activités annuelles de solidarité: la guignolée. C'est une initiative de la SSVP, la première et la plus ancienne au Québec.

C’est en 1861 qu’elle débute dans nos campagnes où des villageois décident de faire du porte-à-porte afin d’amasser de la nourriture pour les personnes en situation de pauvreté. La collecte se fait dans une ambiance de fête, avec comme trame de fond des airs et cantiques de Noël que les participants entonnent joyeusement.

Aujourd'hui, la tradition se perpétue grâce au vaste réseau de solidarité de la SSVP, du 21 novembre au 5 décembre. Pour le Vendredi fou, ce 29 novembre, un blitz de la Guignolée est prévu aux Galeries Joliette.