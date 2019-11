Le colloque populaire régional sur l'éducation populaire autonome se prépare

Le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) tiendra un colloque populaire d’une journée le 27 novembre prochain. Le thème de cette année « L'ÉPA dans tous ses états ! Conscientiser, outiller et célébrer » se terminera sur un petit cocktail en formule Gala.

La variété des thèmes abordés met au cœur de l’événement deux principes chers à l’action communautaire autonome : la transformation sociale par la défense des droits et l’approche globale. En mode « éducation populaire autonome » (ÉPA), cet événement est organisé par et pour les gens du milieu, mais aussi à la population en générale.

Ce colloque aura lieu au Centre André-Hénault (Bosco) le 27 novembre prochain de 9h à 19h.

Comprendre ce qu'est l'éducation populaire par des activités

Le colloque populaire est un rendez-vous régional important. C’est l’occasion de réfléchir collectivement à un thème. Le thème de cette année vise à mettre en lumière ce qu’est l’éducation populaire autonome aujourd’hui dans Lanaudière. En ce sens, des activités de conscientisation, de mobilisation, de réseautage et d’approfondissement des pratiques de l’ÉPA seront au rendez-vous.

La journée débutera avec le dévoilement d’un court-métrage d’animation sur l’ÉPA produit et réalisé par le MÉPAL en collaboration avec l’Arche Joliette. Suivra un panel sur le thème : Vie et défi de l’éducation populaire autonome dans Lanaudière en 2019 auquel participeront Véronique Pageau, militante pour le droit au logement, le militant retraité Luc Dugas et des membres de l’équipe d’Action Dignité Lanaudière.

De plus, la militante et sociologue Flavie Trudel prépare une exposition et une présentation portant sur l’histoire des mouvements sociaux dans Lanaudière. En après-midi, les participant.es auront le choix entre 5 ateliers. Les thèmes de ces ateliers sont :

· L’histoire du colonialisme canadien et les droits autochtones (Kairos),

· La justice climatique (CRÉDIL),

· La lutte contre les mesures de contention en santé mentale (Pleins droits de Lanaudière),

· La résolution collective de problème (Bernard Wener)

· Le théâtre-forum comme outils simple et accessible (Pascal Parent de Avatar).

À faible coût (de10 $ à 15 $), l’événement s’adresse aux organismes d’action communautaires autonomes, à leurs membres de CA et à leurs militant(es). Il est aussi ouvert à toute personne ou organisation de la communauté intéressée par la justice sociale et la défense collective des droits.

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de l'événement via le site du MÉPAL.