Réussite éducative: une aide de la part des caisses Desjardins

Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) a annoncé qu’une entente officielle de partenariat financier avec les caisses Desjardins de Lanaudière a été conclue. En effet, dans le cadre de cette entente entrée en vigueur en janvier dernier avec leur participation renouvelée aux Journées de la persévérance scolaire, les caisses remettront un montant annuel de 15 000 $, et ce, jusqu’en 2021.

Cet argent servira à soutenir la mission du CREVALE, qui vise à mobiliser la communauté autour de la réussite éducative, ainsi que ses projets, notamment les Journées de la persévérance scolaire.

L'éducation comme priorité régionale

Ce soutien financier témoigne également de la confiance accordée au CREVALE et à sa mission afin que plus de jeunes et d’adultes en formation poursuivent leur rêve d’avenir. « Le conseil d’administration constate qu’un acteur économique important de la région unit sa voix au CREVALE et à ses partenaires afin de maintenir la valorisation de l’éducation au sein des priorités régionales », a souligné monsieur Richard Desjardins, président du CREVALE.

Alain Raîche, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, représentant des caisses Desjardins de la région Lanaudière a, pour sa part déclaré: « Les caisses Desjardins de la région Lanaudière sont fières d’annoncer le renouvellement de leur partenariat avec le CREVALE. Un montant de 30 000 $ sera investi, réparti au cours de l’année 2019-2020 et de l’année 2020-2021. Le tout afin de poursuivre nos actions en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative dans la région de Lanaudière ».