Le Marché de Noël revient à Rawdon dès ce week-end

Le Marché De Rawdon célébrera sa 18e édition annuelle du Marché de Noël. Les festivités auront lieu au cœur du village de Rawdon, au Collège Champagneur (3713 rue Queen) les 9 et 10 novembre de 10h à 16h.

Soixante dix artistes vous présenteront une variété de produits faits à la main. C’est l’occasionpour faire toute ses emplettes des fêtes au même endroit tout en encourageant les artisans locaux. Il y a de tout en passant du linge pour enfants, aux bijoux, livres, équipement pour la pêche ainsi que des délices fait localement tel que des pâtés à la viandes, charcuterie et confitures maison.

Quatre nouvelles attractions

L'événement proposera également quatre nouvelles attractions cette année. Animations Rango et ses amis seront présents pour amuser les visiteurs dans une activité interactive et éducative axée sur leurs petits animaux exotiques. Il y aura également la possibilité de créer un terrarium éco-responsable avec « Mon Oasis ». Aussi, au menu, des activités pour les enfants sous forme d’atelier créatifs; le premier permettra de fabriquer vos propres décorations de Noël et le deuxième portera sur la rédaction de la très importante liste de souhait adressée au Père Noël.

Les citoyens intéressés sont encouragés à arriver tôt car les trente premiers visiteurs de chaque journée recevront une carte-cadeau de 5 $ à utiliser pendant le marché. Il est également conseiller d'apporter ses conserves, chaque « Denrée non-périssable » donnée procure la chance de gagner un panier rempli de cadeaux faits à la main par les artistes.