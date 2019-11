Le sourire rose du biscuit a permis de récolter la somme de 40 887$

La région Lanaudière est ravie de la campagne du Biscuit SourireMC de Tim Hortons® cette année. Le simple geste d’acheter un biscuit aux pépites de chocolat décoré de deux yeux bleus et d’un sourire rose a permis d’amasser 40 887$ pour La Société de l’Autisme Région Lanaudière dans le cadre d’une campagne nationale qui a établi un nouveau record.

« Chaque année, on a toujours hâte de participer à la campagne du Biscuit Sourire », a souligné Michel Rousselle propriétaire de restaurant Tim Hortons. « Je tiens à remercier nos fidèles invités et nos membres d’équipe dévoués, c’est grâce à eux que la campagne de cette année a été couronnée de succès. L’argent qu’on collecte nous permet de poser des gestes qui comptent vraiment dans nos communautés, et on a été ravis de participer à la campagne encore cette année. »

La campagne du Biscuit SourireMC 2019, qui a eu lieu du 16 au 22 septembre, a permis de verser la somme record de 9,8 millions $ à plus de 550 organismes caritatifs partout au pays. « C’est incroyable que le simple achat d’un biscuit puisse faire une si grande différence », s'est réjoui Marie-Eve Desmarais, directrice, Société de l’Autisme Région Lanaudière « On est très heureux que notre communauté ait décidé d’appuyer la Société de l’Autisme Région Lanaudière si chaleureusement, et on a hâte de faire vraiment une différence grâce aux fonds recueillis. »

Pour consulter la liste complète des organismes qui bénéficieront des fonds récoltés lors de la campagne du Biscuit SourireMC de cette année et en apprendre plus à leur sujet.