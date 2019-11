Fermeture complète de la route 158 à Saint-Thomas pour travaux

La fermeture complète de la route 158 à Saint Thomas est en cours depuis hier, jusqu'au 8 novembre prochain.

Afin d’assurer la sécurité des usagers, le Ministère procède depuis hier à la fermeture complète de la route 158, à environ 200 mètres à l’est de la route Savignac-Harnois à Saint-Thomas en direction de l'Ouest, en raison d’un affaissement de ponceau. Cette fermeture va durer jusqu'au vendredi 8 novembre prochain. Des travaux de réparation du ponceau s’effectueront en début de semaine.

Les détours et itinéraires facultatifs à emprunter sont le détour via la route Savignac-Harnois et le chemin Saint-Joseph/ rang des cascades.