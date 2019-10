Des événements autour de la justice climatique du 6 au 16 novembre à Joliette

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) dévoile sa programmation d’activités pour la 23ème édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) qui aura lieu du 7 au 16 novembre prochains dans Lanaudière et partout au Québec.

Sous le slogan "Changeons le système, pas le climat", les organismes québécois de coopération internationale dont le CRÉDIL, ont décidé de réfléchir à la crise et à la justice climatiques. Cette année la campagne de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté mondiale a voulu analyser comment les changements climatiques, dont les causes et les effets se répartissent inégalement sur la planète, menacent les droits de certains pays et groupes sociaux, notamment les droits des femmes, des peuples autochtones, des jeunes et des migrants.

Entre danse, projections et café-rencontre dans les environs de Joliette

La programmation lanaudoise de cette année propose une foule d’activités variées et gratuites pour tous : un café-rencontre, une conférence, un spectacle de danse, une soirée d’humour, la projection d’un documentaire, une soirée de récit de poèmes, un atelier d’initiation au zéro déchet, une matinée de contes et plus.

Centre De Femmes Marie-Dupuis