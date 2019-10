L'aventure de la lecture: 15 enfants récompensés pour avoir terminé une histoire

C’est en présence de nombreuses familles et de plusieurs partenaires que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a remis des prix aux gagnants de la deuxième édition de « Ton aventure » au Musée d’art de Joliette.

Grâce à leur persévérance, 15 enfants ayant terminé l’une des histoires ont été récompensés. De plus, trois organismes ayant profité du site "Ton aventure" pour animer la lecture dans leur groupe ont mérité un chèque-cadeau de 100 $ chez Hamster +, Le Papetier, LeLibraire.

Ce site a permis aux jeunes, aux parents et aux organismes d’avoir du plaisir à lire tout l’été en étant le propre héros de leur aventure.

Voici la liste complète des gagnants.

Des entreprises de la région qui encouragent la lecture

De nouveau cette année, le volet « concours » de la campagne a été rendu possible grâce à plusieurs entreprises de la région majoritairement certifiées "Oser-jeunes". Ainsi, plus de 8 000 $ en prix ont été attribués lors de cette cérémonie, notamment six (6) bourses d’études d’une valeur de 500 $ chacune et six autres d’une valeur de 250 $ chacune, toutes offertes par les caisses Desjardins de Lanaudière.

« Grâce à ses membres, les caisses Desjardins de la région Lanaudière se sont fièrement investies dans cette campagne pour la valorisation de la lecture », a souligné Alain Raîche, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et représentant des caisses de la région.

Des nouveautés très appréciées

Alors que la première édition de cette campagne a été un succès, la deuxième l’a été tout autant alors que l’expérience des jeunes lecteurs et des organismes a été bonifiée par diverses nouveautés, entre autres :

- Définition simple de certains mots ciblés qui pourraient être plus difficiles à comprendre;

- Un système d’encouragement visant à inciter les jeunes à terminer leur histoire;

- Un support audio pour chacune des histoires afin de faciliter l’apprentissage de la lecture.

Pour preuve, 3800 occasions où la lecture d’une histoire a été commencée, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière, et plus de 1000 fois où elle a été terminée, marquant ainsi une augmentation de 142 % par rapport à la première édition. Ainsi, il est possible de croire que le système d’encouragement instauré cette année a bien joué son rôle et a incité les jeunes à persévérer dans leur lecture estivale.

De plus, le système de support audio facilitant l’apprentissage de la lecture a été utilisé dans près de 70 % des chapitres lus. Finalement, le nombre de visiteurs sur la page destinée aux parents a triplé et le nombre d’activités complémentaires téléchargées est deux fois et demie plus important comparativement à 2018.

« L’année scolaire étant bien entamée, nous espérons que la lecture continuera d’être un rendez-vous quotidien pour les familles, puisqu’elle joue un rôle essentiel dans la réussite éducative des enfants », a souligné AnnMarie Picard, directrice générale du CREVALE.

Les histoires, jeux et astuces présentés sur le site sont toujours disponibles.