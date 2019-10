La Semaine des Sciences humaines se termine demain au Cégep de Joliette

Si vous avez loupé la Semaine des sciences humaines, celle-ci se termine demain, au Cégep à Joliette. Cet événement a pour objectif de démocratiser la discipline auprès de la population. La thématique de cette année est « L’environnement, un enjeu humain! ».

Ainsi, plusieurs spécialistes seront présents afin de participer à des conférences, projections cinématographiques et discussions sur le sujet. Les activités sont offertes gratuitement au public.

« Les enjeux entourant l’environnement sont d’une actualité criante et nous sommes fiers de les aborder sous l’angle des sciences humaines », explique Stéphanie Poirier, enseignante au département des sciences humaines. « Nous voulons montrer à la population et aux étudiants que les sciences humaines aident à comprendre tous les phénomènes sociaux et donc qu’elles se retrouvent partout, même à l’Agence spatiale canadienne », ajoute-t-elle. La conférence d’ouverture sera présentée par Steve Iris, gestionnaire de mission à l’Agence spatiale canadienne.

Programmation

Ce jeudi 24 octobre à 12h15, au Foyer de la Salle Roland Brunelle se tiendra la conférence « Bienvenue dans l’Anthropocène : Une histoire environnementale de l’humanité », avec Stéphane Castonguay, professeur titulaire du Département Sciences humaines à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Le même jour à 19h au Local D-101: projection du documentaire « Riverblue » sur les impacts environnementaux de l’industrie de la mode.