Les plus belles randonnées pour profiter de l'automne

L’automne est la saison idéale pour partir en rando le week-end, la nature brille de mille feux et les températures sont encore très agréables. Quelques idées pour en profiter avant les grands froids avec ou sans enfants.

Le sentier de la Vallée Bras du Nord

En pleine montagne, vous découvrirez quelque 80 km de sentiers balisés avec refuge ou yourte pour vous reposer le soir venu. Vous pouvez partir à pied ou à vélo et vous adonner aussi à de

multiactivités telles que le canyoning, le canot ou le kayac sur la rivière jusqu’à la chute époustouflante de Delaney, bien plus haute que les chutes du Niagara. Avant de partir, magasinez dans un entrepôt de vêtement pour vous équiper et profiter des lieux comme il se doit. Le paysage est à couper le souffle et les sentiers à faible dénivelé. Il y a un d’ailleurs un sentier de 8km qui vous permettra d’emmener vos enfants sans problème pour les initier à la marche.

Le sentier des pionniers, Mont st Anne

Plus classique, mais dont la vue sur le fleuve St Laurent est imprenable, le sentier des pionniers vous éblouira par les couleurs somptueuses de l’automne. Le décor est fabuleux, tout en forêt sur 6 km. Il faut compter 3 heures aller-retour, à moins de monter en télécabine pour ne faire que la descente. Il est également possible d’emprunter un autre sentier pour faire la boucle sans avoir à repasser par le même chemin.

Les amateurs de golf trouveront un parcours de 18 trous dans la station et si vous préférez le vélo XC et DH, de nombreux sentiers cyclables vous attendent. Pour dormir, il y a le choix entre camping, gîte, chalet ou même condo.

Le sentier ouest, Mestachibo

Là vous trouverez encore des chutes, mais sur des chemins plus escarpés. Le niveau est plus difficile, réservé à des randonneurs avertis, donc ne pensez pas y emmener vos enfants. Vous devrez traverser deux passerelles suspendues de 70 mètres de long au-dessus de la rivière St Anne, mais la vue y est exceptionnelle à l’automne et le paysage insolite ! Deux belvédères vous feront profiter d’une vue imprenable sur le canyon. Il faut compter 12.5 km de sentier à l’aller, soit entre 3 à 5 heures de marche. Les plus courageux feront le retour, les autres commanderont un taxi ! Côté hébergement, vous aurez le choix entre le camping, un chalet ou un gîte.