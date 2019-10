Une mobilisation territoriale dans la MRC de Joliette pour déterminer les conditions de vie

C’est dans les bureaux de FADOQ – Région Lanaudière qu’a eu lieu officiellement le lancement de la démarche de mobilisation territoriale qui se déroulera dans la MRC de Joliette. Déjà amorcée rapidement auprès d’organismes œuvrant pour la solidarité et l’inclusion sociale, des citoyens ont été et seront entendus lors d’une grande tournée de consultations publiques dont le calendrier a été dévoilé.

Une cinquantaine d’organismes sur le territoire se réunissent dans le but de brosser le portrait terrain le plus actuel possible des conditions de vie de sa population, afin de développer un plan d’action qui visera l’amélioration des conditions de vie, de la petite enfance à la fin de vie.

Tendre vers une amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables

« Les objectifs de cette démarche de mobilisation territoriale visent l’amélioration des conditions de vie de toute la population en situation de vulnérabilité, y compris celles de nos aînés, et concordent avec la mission principale de notre organisation » a souligné Luce Gervais, présidente du conseil d’administration de FADOQ – Région Lanaudière.

Portée par le Comité local de développement social de la MRC de Joliette, cette démarche, dont

FADOQ – Région Lanaudière est fiduciaire, vise l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale. Dans l’objectif d’un suivi intensif de l’entente, le Comité de mobilisation territoriale a été créé pour mener à bien les opérations nécessaires au déroulement du projet.

Cette initiative est réalisée grâce à une entente de développement territoriale entre la Table des préfets de Lanaudière et la Fondation Lucie et André Chagnon. Elle s’inscrit en complémentarité avec le déploiement de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale et se réalisera simultanément dans chacune des six MRC de Lanaudière.

Les organisations et citoyens sont invités à consulter le site et à partager les problématiques qui les concernent via un questionnaire.