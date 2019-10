11e édition du Souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière : des recettes record

Les présidents d’honneur du 11e Souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière, Luc Delangis, président de Les Entreprises Bourget Inc. et Stéphane Morel, conseiller en sécurité financière pour Industrielle Alliance ont remis à la directrice générale de la SADL, Janie Duval, un chèque de 56 150 $ devant les 174 convives réunis au Château Joliette.

L'événement est devenu, au fil des années, un incontournable pour les communautés d'affaires et institutionnelle de la région. Pour la Société Alzheimer de Lanaudière, cette somme record reflète bien la grande générosité de ses contributeurs.

" Nos efforts envers toutes les familles lanaudoises sont récompensés ce soir "

La formule "cocktail dînatoire" s’est avérée un succès. Les coprésidents d’honneur se sont évidemment montrés très heureux des résultats : « Nous sommes tous, de près ou de loin, concernés par la maladie d’Alzheimer et personne ne souhaite en être touché, que ce soit à titre de personne atteinte ou de proche aidant. Nos efforts envers toutes les familles lanaudoises sont récompensés ce soir par le geste concret de solidarité de toutes les personnes qui ont participé à cette 11 e édition. Nous les remercions du fond du cœur et nous pouvons dire "Mission accomplie". »

La soirée a débuté avec une vidéo très touchante, spécialement conçue par le président du conseil d’administration, François Gauthier, de madame Isabelle Morin, chanteuse et de Marc-André Blais, de Studio Lanaudière et offerte gracieusement dans le cadre des 30 ans de la SADL.

Selon Janie Duval : « Il n’y a pas de petits ou de grands gestes, chaque geste est très grand et essentiel à l’offre de service que nous déployons auprès des 8 400 Lanaudois atteints et leurs aidants, et ce, depuis maintenant 30 ans ».

Le rendez-vous est déjà donné pour la 12e édition qui se tiendra à l’automne 2020.