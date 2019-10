Transports à Joliette: une nouvelle entente sur la connexion wifi des circuits urbains

La Division du transport de la MRC de Joliette a annoncé l’installation et le fonctionnement de bornes d’accès sans fil à Internet (WiFi) dans les autobus effectuant les quatre circuits urbains. L'installation et la mise à jour des véhicules se sont fait pendant l'été, mais ce n'est que dernièrement que tout a été confirmé comme étant fonctionnel.

Les autobus abordent maintenant la signature visuelle de la Division du transport. Ces modifications sont issues de la signature du nouveau contrat pour la fourniture de services de transport de personnes pour la desserte du réseau urbain entre la MRC de Joliette et la compagnie Autocars Gaudreault inc. ayant eu lieu en mai.

Le contrat de cinq ans, octroyé par la MRC à la suite d’un appel d’offre, a débuté le 17 août dernier. Autocars Gaudreault Inc. était déjà le fournisseur de ce service pour la MRC donc aucune interruption de service n’a été faite. Afin de répondre aux exigences du contrat, Autocars Gaudreault a procédé à la peinture et au lettrage de ses véhicules dans le but de rendre leur allure plus actuelle.

Le plan de desserte en cours de mise à jour

L’installation de bornes d’accès sans fil à Internet devait aussi être faite à la demande de la MRC. L’actualisation des véhicules s’est faite durant tout l’été et n’a, à aucun moment, eu des répercussions sur le service ou la clientèle. Actuellement les accès Internet sont fonctionnels à bord de tous les véhicules. Les horaires, la grille tarifaire et la carte des circuits urbains sont disponibles en ligne.

La MRC de Joliette et sa Division du transport travaillent actuellement à mettre à jour le plan de desserte du réseau urbain afin de pouvoir offrir, au cours de la prochaine année, de nouveaux circuits répondant mieux aux demandes des usagers et des citoyens. Ce travail fait partie intégrante de la mise sur pied d’un plan de mobilité durable.