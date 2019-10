La campagne de vaccination contre la grippe débutera le 1er novembre

À compter du 1er novembre débutera la campagne de vaccination contre la grippe. Le programme offert par le MSSS cible les personnes les plus à risque de complications et de décès associés à la grippe.

La priorité: vacciner les personnes les plus "à risques"

Les clientèles ciblées sont, dans un premier temps, les personnes à risque de complications, soit : les personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse); les personnes âgées de 75 ans et plus; les femmes enceintes aux 2 e et 3 e trimestres de grossesse; les aidants naturels et proches résidant avec des personnes à risque ou des bébés de moins de 6 mois.

Ce sont aussi : les travailleurs de la santé, particulièrement ceux donnant des soins directs aux

usagers en centres hospitaliers et en CHSLD. La priorité est donc de vacciner les personnes les plus à risque.

La vaccination contre la grippe n’est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans et pour les enfants âgés entre 6 et 23 mois. Toutefois, si ces personnes désirent être vaccinées, le vaccin leur sera offert gratuitement cette année. Rappelons que l’application de mesures d’hygiène simples, tel le lavage des mains, est une bonne façon de se protéger contre la grippe et les autres virus respiratoires.

Comment prendre rendez-vous ?

À compter du 15 octobre à 11 h, deux options s'ouvrent: la première est via Internet. Il faut Visiter le site puis sélectionner le vaccin désiré, la région « Lanaudière » et suivre les instructions. À l’aide de ce système de réservation en ligne, vous obtenez rapidement un rendez-vous afin de recevoir le vaccin.

La deuxième possibilité est dé réserver par téléphone, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, en composant le 450 7553737 ou, sans frais, le 1 855 7553737.



Il faut s'assurer d'avoir pris en note l’heure, la date et le numéro de confirmation du rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, prendre la carte d’assurance maladie.