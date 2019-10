Un nouveau président nommé à la tête de la SPCA Lanaudière/ Basses-Laurentides

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SCPA) Lanaudière/Basses-Laurentides a annoncé récemment la nomination d’un nouveau président à la tête de son conseil d’administration.

En effet, Pierre-Luc Bellerose, notamment directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière et président de la Chambre de commerce du Grand Joliette, a accepté ce mandat. Il pourra compter sur l’implication de personnalités issues de différentes sphères d’activités et sera secondé par sa vice-présidente, Geneviève Rinfret, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Montcalm.

« Je suis heureuse de pouvoir compter sur l’expertise et l’expérience de M. Bellerose. Je sais que le bien-être des animaux est au centre de ses préoccupations et de son engagement. » a conclu la directrice générale de la SPCA Lanaudière/Basses-Laurentides.

La SPCA Lanaudière/Basses-Laurentides dessert plus de 17 villes/municipalités dont Saint-Jérôme et Terrebonne. Cette année, plus de 267 chats et 179 chiens ont été adoptés jusqu’à maintenant.