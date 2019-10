C'est parti pour la campagne annuelle de Centraide Lanaudière

C'est le 20 septembre dernier que Centraide Lanaudière donnait le coup d'envoi à sa campagne annuelle sous le thème "Agir ici, avec coeur." Ce lancement a eu lieu à l’Auberge la Montagne Coupée lors de la première édition du Bal en Noir&Blanc. Cet événement rassembleur a permis de partager la vision de l'organisme, de présenter le cabinet régional 2019 et d'amasser des fonds.

Le cabinet régional 2019 sera sous la coprésidence d’honneur de Y. Frank Majeau et Francis Majeau, propriétaires des pharmacies de Saint-Ambroise-de-Kildare et de Notre-Dame-des-Prairies affiliées à Concept santé. Ils pourront compter sur la collaboration d’une équipe dynamique composée de Thomas Benny (Benny et Co.), Anthony Bruneau (Centre d’aspirateurs Lanaudière), Patrick Brunelle (Brunelle Drouin Avocats), Louis-Simon Lamontagne (Les Résidences Funéraires F. Thériault), Nathalie Morin (Desjardins Entreprises), Marc Taillefer (Résidence Souvenir du cœur) et Maxime Thériault (IG Gestion de patrimoine).

La campagne annuelle de Centraide est une des plus grandes manifestations de solidarité dans la région de Lanaudière. Plus de 765 000$ sont investis pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Centraide vise à sensibiliser, à mobiliser et à solliciter un nombre croissant de personnes pour augmenter l’impact de ses gestes. Pour contribuer à Centraide Lanaudière et faire une différence, vous pouvez faire un don au centraide- lanaudiere.com.

À venir chez Centraide

Centraide Lanaudière poursuit sa lancée en invitant la population à participer à la première édition de la Marche des parapluies qui aura lieu le 19 octobre prochain à 10h30 au Parc régional de la Chute-à-Bull à Saint-Côme. Cet événement a pour objectif de réfléchir sur l’impact du développement social sur notre vie et notre communauté. Pour le temps d’une marche, mettez-vous dans la peau de quelqu’un qui « a une côte à remonter ».

Inscription gratuite obligatoire au: centraide-lanaudiere.com.