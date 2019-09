Un nouvel espace extérieur complètement réaménagé grâce à la Fondation pour la Santé

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière) ont souligné, le mardi 17 septembre dernier, le réaménagement de l’espace extérieur de l’unité des soins palliatifs du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

Les personnes nécessitant des soins palliatifs en fin de vie peuvent dorénavant profiter d’un joli endroit extérieur, complètement réaménagé, favorisant la quiétude et la tranquillité dans un contexte extérieur. C’est en compagnie de membres de l’équipe de l’unité des soins palliatifs, du personnel des services techniques, de membres de la direction du CISSS de Lanaudière, de même que de représentants de la fondation, qu’il a été possible de souligner ce réaménagement afin de remercier les partenaires qui ont généreusement contribué au projet, soit Trévi Joliette et Couvre-Planchers Joliette.

Le balcon est dorénavant doté d’un mobilier au goût du jour qui comprend une grande table spacieuse pour huit personnes, afin d’y avoir un bon repas entre amis ou en famille, d’une balançoire et de deux sections de type salon extérieur, qui permettent les échanges et le partage de bons moments.

« La réalisation de cet espace rejoint tout à fait la philosophie d’intervention globale de l’équipe clinique et médicale qui ne se limite pas aux symptômes et à leur traitement, mais également aux autres dimensions de la vie des gens nécessitant des soins de fin de vie. Cette approche intégrée fait partie de la vision de l’équipe. », a souligné monsieur Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.