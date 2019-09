Appel de projets en cours pour l'organisation des Fêtes O’Parc

Envie de vous impliquer dans votre communauté et d’organiser une fête, au grand bonheur de vos concitoyens? Le temps est venu de soumettre vos meilleures idées dans le cadre de l’appel de projets Fêtes O’Parc 2020 lancé par la Ville de Joliette.

Chaque année, le programme Fêtes O’Parc permet l’organisation d’événements de proximité favorisant les liens entre les Joliettains et Joliettaines de chaque quartier La planification, l’organisation et la réalisation de chaque événement devront être pris en charge par un ou des citoyens ou organismes résidant le quartier ciblé. Une subvention sera octroyée pour la réalisation des fêtes et la Ville de Joliette assurera un support d’ordre technique et professionnel (prêt d’équipement, promotion, etc.).

Conditions d’éligibilité

Pour être admissible, le projet doit être présenté et coordonné par un citoyen ou un organisme à but non lucratif de Joliette et doit avoir lieu dans un parc municipal entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. L’activité doit être familiale, facilement accessible et destinée aux citoyens sans frais de participation.

Le formulaire requis pour effectuer le dépôt d’un projet de même que tous les détails se retrouvent au www.joliette.ca. Tous les projets devront être déposés avant le 15 octobre 2020 pour analyse.

Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la Ville ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.