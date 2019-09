Un succès inespéré pour le Parcours Parkinson de la région de Joliette

C’est dimanche le 15 septembre dernier que se tenait au parc Denis Laporte de Crabtree la première édition du Parcours Parkinson pour la région de Joliette. L’activité était sous la coprésidence d’honneur de deux personnalités importantes de la région qui sont tout deux atteint par cette maladie soit : Denis Laporte qui a été maire de la municipalité de Crabtree de 1994 à 2017 et André Hénault qui a été maire de St-Charles-Borromée de 1988 à 2017.

L’activité a été un immense succès et a outrepasser les attentes dont l’objectif initial avait été fixé à 5,000 $ pour une première année. En effet 21,694 $ de dons ont été amassés et plus de 150 personnes ont participé à l’évènement.

Le Parcours Parkinson est la collecte de fonds la plus importante pour le Parkinson au Québec. En 2019, le défi provincial est de 8 000 km d’espoir et 200 000 $ ! Les sommes amassées permettront de financer des activités et services aux personnes touchées de la région tel que :