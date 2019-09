Osez découvrir la touche Experiencia pour une troisième édition

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière confirme la tenue de la 3 e édition de sa soirée-bénéfice Experiencia ! Cet événement, de type cocktail dînatoire, se tiendra le jeudi 17 octobre prochain. La fondation est heureuse de compter encore une fois sur le Marché Métro Bel-air et sur Desjardins comme commanditaires majeurs de la soirée.

Le temps d’une soirée, Experiencia plongera les invités dans une ambiance particulière, intrigante et surprenante, où expérience rimera avec plaisir! Un lieu inconnu, dévoilé lors de l’envoi des billets quelques semaines avant l’événement, qui sera complètement transformé sous la touche Experiencia ! Alors que les thèmes de l’immersion en forêt et de l’aviation dans les années 50 ont déjà été exploités dans les deux dernières années, une touche tropicale a été dévoilée lors de la promotion de cette nouvelle édition. Mais, tout comme le lieu, le thème est gardé secret jusqu’à la toute fin!

Plusieurs éléments signature des années précédentes seront de retour. On pense notamment aux différents kiosques expérientiels, aux stations gourmandes, au photobooth, ainsi qu’à l’encan crié fait sur place, de même que l’encan interactif qui débutera une semaine avant l’événement. Cette année, la disposition de la salle offrira davantage de places assises, permettant ainsi à tous les participants d’être à leur aise. Une nouveauté qui fera sans doute grand plaisir à bien des participants!

Quand plaisir rime avec santé…

C’est connu, le plaisir est un bienfait pour la santé. Comme la mission de la fondation est de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins et les services de santé, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière, il va sans dire que cet événement cadre tout à fait avec les fondements mêmes de la fondation.