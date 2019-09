Salon 50+ de Lanaudière: dynamique et culturel

C’est en présence d’une quarantaine de personnes dont plusieurs médias, partenaires et exposants qu’a eu lieu la conférence de presse annonçant la tenue du Salon 50 + de Lanaudière les 27 et 28 septembre aux Galeries Joliette.

Au programme de cette 6e édition, on y retrouvera, entre autres, la conférence attendue de Sylvie Bernier, le défilé de mode, ainsi que l’exposition Un moment d’ouverture mettant en vedette plusieurs aînés lanaudois via les œuvres du photographe professionnel Steeve Duguay. Cet événement organisé par FADOQ – Région Lanaudière se déroulera cette année sous le signe du dynamisme et de la culture… un événement gratuit et ouvert à tous.

Plus de 42 000 personnes sont actuellement membres FADOQ dans Lanaudière. L’organisation s’adresse par ses événements, ses activités, ses revendications et ses rabais à tous les lanaudois âgés de 50 ans et plus. " La clientèle des 50 ans et plus, explique Caroline Majeau, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière, est diversifiée allant de celle active sur le marché du travail, aux retraités, aux personnes en perte d’autonomie ou encore de celles en situation de vulnérabilité. C’est avec et pour ces membres aux réalités multiples que nous œuvrons à chaque jour."

+ de 50 exposants

Le Salon 50 + de Lanaudière offre pendant deux jours la chance de découvrir plus de 50 exposants qui seront sur place pour présenter leurs nombreux produits et services. Sylvie Bernier y prononcera une conférence intitulée Bouger plus et manger mieux : les environnements ont un rôle à jouer! Qui de mieux que cette championne olympique pour nous parler du plaisir de bouger et de s’alimenter sainement? " Être actif physiquement et bien s’alimenter représentent des défis que nous avons toutes et tous à relever quotidiennement et ce sont des préoccupations qui sont au cœur de la mission de FADOQ – Région Lanaudière " de préciser madame Majeau. Cette conférence de madame Bernier est offerte le vendredi, 27 septembre à 14 h à la grande scène des Galeries Joliette (entrée 5).

50taine de photos

Les visiteurs du salon sont invités à découvrir l’exposition Un moment d’ouverture, à la cour centrale des Galeries Joliette (entrée 2). Les œuvres photographiques réalisées par le photographe professionnel lanaudois Steeve Duguay, ont permis d'intégrer plusieurs aînés-es à ce projet de médiation culturelle. En complément, l'exposition propose des photos réalisées par des membres FADOQ - Région Lanaudière qui ont été à la rencontre d'un-e aîné-e de leur entourage. Au total, une 50taine de photos seront exposées.

Et beaucoup +

L’édition 2019 de ce Salon 50+ de Lanaudière propose cette année un défilé de mode le samedi à 14 h, ainsi qu’un thé avec la policière Geneviève Jetté le vendredi à 10 h, ces événements ayant lieu à la grande scène (entrée 5 des Galeries Joliette). L’activité Oeuvres vibrantes, tableau vivant animée par le Musée d‘art de Joliette se déroulera à la cour centrale (entrée 2) le vendredi 28 septembre à 13 h 15 et 16 h et le samedi 29 septembre à 13 h 15 et 16 h. L’entrée au salon, ainsi que toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous!