Rassemblement annuel de l'Association des descendants d'André Marsil

C'est avec un immense plaisir que l`Association des descendants d`André Marsil vous annonce la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu à Joliette. La Société d`histoire de Joliette, au 585, rue Archambault, nous accueillera le samedi 28 septembre 2019, à 10 h. Les inscriptions débuteront à compter de 9 h.

Samedi 28 septembre 2019

- L’assemblée annuelle de l’association;

- Un buffet préparé par Traiteur L`Annexe à Roland;

- La présentation de notre nouveau site Web;

- Une activité organisée par notre comité de généalogie (avec prix de participation);

- Une vidéo conférence sur la ville de Joliette,

- Une présentation des plus vieux documents de la ville datant du roi de France et de l`intendant Jean Talon;

- Une présentation sur les Filles du Roy.

Dimanche 29 septembre 2019

- Une visite de la cathédrale de Joliette et pour terminer une visite et une dégustation au vignoble Saint-Gabriel.

Que vous soyez de la lignée d’Étienne, de Charles ou d’André II, venez en apprendre plus sur la région où les descendants d’Étienne se sont installés avant d’essaimer partout au Québec et ailleurs sur le continent. Venez rencontrer vos cousins-cousines Marcil/Mercille et découvrir une partie du travail des recherches effectuées depuis les débuts de notre association.

Livres « André Marsil dit Lespagnol », épinglettes, tapis de souris, porte-clés et napperons seront disponibles et les membres du comité de généalogie se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir des conseils avisés pour faciliter vos recherches.

Un coût de 30 $/personne est demandé pour couvrir les frais du dîner, du vin d’honneur, de la salle et de la conférence du samedi. Afin de nous aider à mieux planifier l’événement, nous apprécierions que les participants s’inscrivent avant le 21 septembre 2019. Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements sur cette rencontre, communiquez avec nous à l’adresse e-mail suivante : [email protected] ou par téléphone : 1 450 271-9693.

.