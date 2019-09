Types de cloisons de bureau, porte et fenêtre : Choisir la bonne solution pour votre espace de travail

De nos jours, les jeunes entreprises qui voient le jour misent beaucoup sur le modèle des « start-ups » à l’américaine. Cependant, bien que cet environnement convivial et à aire ouverte ait ses bons côtés, il a aussi quelques désavantages. En effet, certaines personnes sont moins à l’aise dans une aire ouverte puisqu’ils y trouvent plus de difficulté à se concentrer sur les tâches à exécuter. Sans compter que l’intimité y est pratiquement inexistante. Il faut donc trouver une alternative : les cloisons de bureau. Puis, pour que l’ensemble soit parfait, il faut aussi choisir les meilleures portes et fenêtres.

Cloisons

Les cloisons agissent comme des murs. Elles sont faciles à installer, modulables et versatiles. Comme mentionné plus haut, elles permettent surtout de garantir une certaine intimité aux employés, ainsi qu’une plus grande capacité de concentration. Il existe différents types de cloisons :

Fermées – Les cloisons fermées, ou solides, sont généralement dans un matériau non transparent comme du bois ou du plâtre. Offrant une intimité totale, les cloisons fermées permettent de fermer un bureau pour un maximum de concentration et de discrétion. Elles sont aussi le choix parfait pour un maximum d’insonorisation.

En verre – Particulièrement répandues, les cloisons de verre sont très appréciées pour leur apparence soignée. On les trouve en différentes tailles, allant de la demi-hauteur, laissant une certaine ouverture, à la pleine hauteur. Généralement conçue à base de verre ou d’aluminium, la cloison en verre permet de laisser la lumière circuler d’une pièce à l’autre, tout en créant une division entre les espaces.

Complètes – La cloison complète ressemble à un mur. Il s’agit donc d’un séparateur pleine grandeur qui permet de faire une réellement séparation entre deux espaces. Toutefois, malgré sa pleine grandeur, ce type de cloison demeure facile à installer et déplacer.

Cubicules – Définitivement les types de cloisons les plus répandus, les cubicules ou cloisons de demi-hauteur, se sont fait connaître il y a plusieurs années et continuent d’habiller les bureaux modernes. Il existe une large variété de cloisons pour cubicules, allant des simples murs, aux bureaux individuels ou doubles intégrés.

Portes et fenêtres

En ce qui concerne les portes et fenêtres dans un espace professionnel, il faut que le modèle que vous choisissiez corresponde à l’image de l’entreprise. Si vous êtes une entreprise en soins de beauté, il faudra choisir un modèle plus soigné, en évitant les fenêtres étroites, faites d’aluminium blanc. Il en va de même pour les portes, où si vous prenez une porte qui n’est pas avenante pour votre commerce, l’image de celui-ci en souffrira grandement. Il faut que l’ensemble offre une image attrayante et donne envie d’y entrer.

N’hésitez pas à choisir des fenêtres étant certifiés Energy Star et si vous êtes du type climatisation, peut-être est-ce préférable d’opter pour des fenêtres qui ne s’ouvrent pas. Cependant, avant de faire ces choix, vous devrez prendre le temps de vérifier l’utilisation des portes et fenêtres, dans votre bureau. Puis, contacter un professionnel qui saura vous faire des recommandations personnalisées.