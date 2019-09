35 ans d’histoire, de succès et de reconnaissance

L’année 2019 marque le 35e anniversaire de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Alors que cette dernière est tournée vers l’avenir, il est certainement nécessaire de prendre un temps d’arrêt et de faire le bilan des 35 dernières années afin de prendre conscience de tout le chemin parcouru depuis sa création en 1984.

La création de la fondation

Comme plusieurs fondations œuvrant en santé, la fondation, initialement nommée Fondation du CHRDL, est née d’un besoin en équipement médical. En effet, c’est lors d’une demande d’achat d’un CT-Scan formulée en 1984 par la direction de l’hôpital que tout a commencé. Afin de procéder à l’acquisition de cet appareil, le ministère exigeait une implication financière du Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL) de l’ordre de 250 000 $, soit une somme représentant un grand défi pour les administrateurs de l’établissement. Ces derniers prirent donc l’initiative de mettre sur pied la fondation et d’amasser des fonds pour financer l’achat du CT-Scan et éventuellement de d’autres équipements médicaux.

Une fondation en mouvement

Lors de changements apportés par le réseau de la santé avec la création du Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière en 2004, la fondation a décidé d’étendre ses activités de collectes de fonds aux quatre MRC du nord de Lanaudière, englobant alors les différentes installations de santé se trouvant sur ce territoire. C’est ainsi que la Fondation du CHRDL devint la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, telle qu’on la connaît aujourd’hui. Depuis maintenant 12 ans, la fondation finance des projets et des équipements améliorant les soins et les services de santé offerts dans toutes les installations de la région, notamment le centre hospitalier, les CLSC et les centres d’hébergement.

Se démarquer depuis 35 ans

Après l’acquisition du CT-Scan marquant la naissance de la fondation, les grandes activités de financement s’enchainèrent. En effet, différentes activités voient le jour tel que les tournois de golf, les dégustations de vins et mets de prestige, les campagnes de publipostage et les activités organisées par des entreprises et individus de la région au profit de la fondation.

Il est également important de souligner les deux campagnes dédiées à l’Unité des soins palliatifs qui ont lieu en 1995 et 2009, visant respectivement le réaménagement de l’unité et l’ajout de quatre nouvelles chambres privées. Ces deux campagnes entraînairent une vague de générosité jamais vue dans la région. Les grandes familles telles que les Bélair, Chalut, Harnois, Dubeau et Gaudreault contribuèrent à l’amélioration de l’unité par d’importantes contributions monétaires.

Quelques années plus tard, au printemps 2013, la fondation lançait sa campagne de financement Oui à une Unité de médecine de jour visant la création d’une telle unité au CHRDL afin d’offrir à la clientèle de nouveaux locaux mieux adaptés, confortables et plus facilement accessibles. Cette collecte de fonds a permis d’amasser 165 000 $ pour l’acquisition du mobilier et des équipements nécessaires.

Finalement, on ne peut passer sous silence la toute première campagne majeure de la fondation qui a débuté en 2016 et se terminera en 2020. En effet, la campagne Donnez avec cœur constitue un point marquant dans l’histoire de l’organisme, lui permettant de se tailler une place de choix dans le cœur et l’esprit des gens. La mobilisation exceptionnelle de la communauté envers cette campagne a permis d’amasser 10 250 500 $, du jamais vu dans la région, afin de financer sept grands projets dans les différentes installations de santé du nord de Lanaudière, améliorant ainsi les soins de santé et les services sociaux offerts à la population de la région.

« Par mon implication au sein du conseil d’administration de la fondation, je suis à même de constater la mobilisation exceptionnelle de toute une communauté et de voir les impacts concrets de cette implication dans la qualité des soins et services offerts dans les installations de santé du nord de Lanaudière », a affirmé Dany Belleville, présidente du conseil d’administration de la fondation.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

La fondation l'a constaté au fil des années, une multitude de personnes de cœur gravitent autour de celle-ci et contribuent ainsi à faire une différence dans leur milieu en matière de santé. Il ne le sera jamais assez dit, la force d’une organisation vient de la mobilisation d’une communauté tournée vers un objectif commun. La fondation est choyée de pouvoir compter sur un conseil d’administration dévoué, sur une équipe permanente constituée de cinq femmes de cœur dévouées à la cause et motivées par les défis, sur des ambassadeurs qui ont tant donné à la fondation, sur des bénévoles fidèles qui ont la fondation tatouée sur le cœur, mais surtout, elle est choyée d’être soutenue par une communauté aussi impliquée. L'organisation tient à dire aux gens un sincère merci d’avoir à cœur la fondation.