Retour des paniers de légumes au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer la troisième édition de la vente de paniers de légumes, appelée Ensemble, cultivons la santé!, en partenariat avec le Groupe Connexion.

Ce dernier, ainsi que les nombreuses entreprises qui y sont affiliées, collaboreront avec la fondation afin de remettre sur pied une campagne de financement par le biais de la vente de paniers de légumes qui débute maintenant et continuera jusqu’à la mi-septembre. Rappelons que cette activité de financement se veut la façon pour le Groupe Connexion de contribuer à la campagne majeure Donnez avec cœur à laquelle il s’est engagé à verser 100 000 $ sur cinq ans.

Comme les deux premières éditions, l’activité de financement prendra la forme d’une vente de paniers de légumes, au coût de 20 $ chacun et issus de producteurs maraîchers locaux, soit majoritairement de l’entreprise de production agricole Vegkiss, faisant partie du Groupe Connexion. Comme l’année dernière, pour chaque commande de 10 paniers et plus, le Groupe connexion livrera le tout gratuitement, avec en plus 5 salades Urban Picnik pour toute commande de 10 paniers, et 10 salades à l’achat de 20 paniers. Tout l’argent amassé par la campagne Ensemble, cultivons la santé! sera versé à divers projets visant le mieux-être et l’amélioration des soins et services de santé offerts à la population au sein des installations de santé du nord de Lanaudière.

La fondation désire remercier sincèrement le Groupe Connexion pour sa fidélité et son engagement social envers la région.

Pour commander dès maintenant votre panier de légumes, rendez-vous au www.cultivonslasante.com.