Trois nouveaux événements de la série « La mobilité durable, ça me branche » cet automne

Trois nouveaux événements de la série La mobilité durable, ça me branche auront lieu cet automne dans les MRC de D’Autray, Les Moulins et de Matawinie. Le sixième et dernier événement aura lieu au printemps 2020 dans la MRC de Montcalm.

MRC de D’Autray MRC Les Moulins MRC de Matawinie Lundi 23 septembre 2019 Jeudi 10 octobre 2019 Jeudi 24 octobre 2019 De 11 h 30 à 17 h 30 De 7 h 30 à 13 h De 11 h 30 à 18 h Bibliothèque municipale de Lavaltrie 241, rue Saint-Antoine Nord Lavaltrie (Québec) J5T 2G7 Pavillon du Grand-Coteau 2510, boulevard de Mascouche Mascouche (Québec) J7K 0H5 Chalet de la plage municipale de Rawdon 3304, 8e Avenue

Rawdon (Québec) J0K 1S0 Boîte à outils : 12 h à 14 h Boîte à outils : 8 h à 10 h Boîte à outils : 12 h à 14 h Kiosques : 14 h à 16 h Kiosques : 10 h à 12 h Kiosques : 14 h à 16 h Essais routiers : 14 h à 17 h 30 Essais routiers : 10 h à 13 h Essais routiers : 14 h à 18 h

Les événements sont organisés par le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), en collaboration avec les trois MRC, les villes et municipalité de Lavaltrie, de Mascouche et de Rawdon ainsi que le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL), la Chambre de Commerce de Rawdon et le CISSS de Lanaudière.

Lors de ces événements, il sera possible de participer à l’une ou plusieurs des activités suivantes :

Boîte à outils : Gabriel Meunier vous présentera la dernière version de la boîte à outils, disponible en version papier sur place. Celle-ci a été créée afin de vous faire connaître les solutions qui s’offrent à vous en tant que municipalité ou employeur dans le but de favoriser la mobilité durable. Après la présentation, une période d’échange vous permettra de mentionner vos besoins et nous aidera à bonifier l’outil qui vous est proposé. Nous vous invitons à vous inscrire en ligne pour réserver votre place pour l’atelier. Une copie électronique de la version finale de la boîte à outils pourra aussi vous être transmise ultérieurement;



Kiosques : venez parler aux représentants de différentes organisations en lien avec la mobilité durable. Le CREL sera également sur place pour prendre note de vos besoins et de vos contraintes en tant que piéton, cycliste, passager, automobiliste et/ou organisation et ainsi contribuer au plan régional de déploiement en l’électrification des transports et à la boîte à outils sur la mobilité durable;



Essais routiers de véhicules électriques : les essais sont ouverts à tous. Les personnes intéressées sont invitées à réserver leurs essais routiers en avance. Ils font partie de la campagne Roulons électrique, coordonnée par Équiterre. Pour tout savoir sur les véhicules électriques et la campagne : roulonselectrique.ca.

Les municipalités, entreprises, institutions et citoyens sont invités à participer en grand nombre. Consultez la page du projet La mobilité durable, ça me branche pour connaître l’ensemble des détails de chacun des événements : https://crelanaudiere.ca/Projets/mobilite-durable.

Pour vous inscrire à l’atelier :

MRC de D’Autray (Lavaltrie) : https://forms.gle/TmxHmUSugMgv83df8

MRC Les Moulins (Mascouche) : https://forms.gle/5Gv3VQjXnZZWtLVW8

MRC de Matawinie (Rawdon) : https://forms.gle/r31y2q2zdPurKvKH8

Pour suivre les événements sur Facebook :

Pour réserver vos essais routiers :

À propos du projet La mobilité durable, ça me branche

S’inscrivant dans la démarche Par notre propre énergie, ce projet est issu du travail de concertation que le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) mène maintenant depuis plusieurs années sur les enjeux climatiques.

D’ici l’été 2020, La mobilité durable, ça me branche s’articulera de multiples façons : conception d’un plan régional intégré de déploiement en électrification des transports, tenue d’événements d’essais routiers de véhicules électriques et organisation d’une campagne de sensibilisation et d’éducation sur la mobilité durable.

Dans le cadre du projet La mobilité durable, ça me branche, chacune des six MRC de la région de Lanaudière accueillera un événement sur l’électrification des transports et les autres formes de mobilité durable, soit les transports actif et collectif. Les municipalités, entreprises, institutions et citoyens sont invités à venir échanger avec des représentants de différentes organisations de transport, faire l’essai de véhicules électriques, en plus de participer à la présentation de la boîte à outils sur la mobilité durable et de contribuer au plan régional de déploiement en électrification des transports.

Pour plus d’information sur le projet La mobilité durable, ça me branche, allez à l'adresse https://crelanaudiere.ca/Projets/mobilite-durable.