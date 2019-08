Un montant de 13 700 $ amassé grâce à la Soirée reconnaissance des membres de Novago Coopérative

Près de 700 membres et employés de Novago Coopérative ont pu profiter de la deuxième édition de la Soirée reconnaissance des membres, tenue dans le cadre des Fêtes gourmandes de Lanaudière le 17 août dernier.

En plus de se retrouver dans un cadre convivial, les participants ont pu apprécier un souper gastronomique misant sur les produits locaux, ainsi que d’un spectacle fort apprécié de l’humoriste Martin Petit.

Nouveauté cette année, cette soirée prenait la forme d’une activité bénéfice pour le Défi vélo La Coop. Tout l’argent amassé par la vente des billets sont remis à cinq organismes à but non lucratif : la Fondation Adapte-Toit, Centraide Lanaudière, le Club des petits-déjeuners, Au cœur des familles agricoles et la Fondation BAnQ.

Ainsi, ce sont 13 700 $ qui ont été remis au Défi vélo La Coop, qui se tiendra les 24 et 25 août au collège Esther-Blondin de Saint-Jacques.

« Cette soirée est aussi une occasion de remercier nos membres de leur engagement coopératif. Nous sommes reconnaissants du lien de confiance qui nous unit et cette activité souligne la relation privilégiée que nous avons avec les producteurs agricoles de notre territoire », a expliqué Jean-Nil Laganière, président de la coopérative.

« Je suis particulièrement fier de la dimension philanthropique de la soirée de cette année. Cela démontre l’altruisme de nos membres et confirme notre rôle social important dans la communauté. Il s’agit d’une belle occasion de festoyer tout en faisant preuve de générosité! », a complété le directeur général Dany Côté.

À propos de Novago Coopérative

Issue de la fusion de quatre coopératives, soit La Coop Profid’Or, La Coop Agrodor, La Coop Agrivert et La Coop Univert, Novago Coopérative est née le 8 avril 2018 avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 330M$. Propriété de plus de 2 500 membres sociétaires et 15 000 membres auxiliaires, la majorité de son chiffre d’affaires provient du secteur agricole, mais elle opère également 23 quincailleries sous les bannières BMR et Agrizone. Plus de 500 employés y travaillent et son territoire couvre les régions de Portneuf, la Mauricie, Lanaudière, les Laurentides, l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue.