Présentation du Chic show au profit de la Société de la sclérose en plaques

Le Chic show, un spectacle d'artistes émergents locaux, se tiendra le mardi 27 août prochain, au Sim's Irish Pub de Joliette. La population est donc conviée à ce spectacle qui se fera au profit de la Société de la sclérose en plaques. Les occasions d’agir sont multiples pour soutenir la cause et plusieurs artistes de la région se mobiliseront ainsi pour stopper la SP.

Le Chic show débutera avec un cocktail 5 à 7. Ensuite, dès 19 h, il y aura plusieurs prestations musicales d'artistes, d’environ une dizaine de minutes chacune, qui viendront présenter leurs propres œuvres.



Il y aura par ailleurs une belle variété d’artistes : humoristes, magiciens, chanteurs. Les artistes présents sont : Pascal Dugrenier, Sabrina Lemieux Douville, Fil Boucher, Jonathan Michel Pipunic, Rébecca Bucci, Marianne Le Brasseur, Amy Demers, Martin DuTou, Alexandre Laverdière et Pops Bergeron.



L'événement est produit par Marianne Le Brasseur, coordonnatrice aux événements à la Section Lanaudière de la Société de la sclérose en plaques, dans le cadre du programme Emplois d'été Canada. L'organisatrice de l'événement est d'ailleurs chanteuse de métier et fera une prestation des compositions de son prochain album à paraître.



Plusieurs prix seront tirés lors de cette soirée qui en vaut la cause!



Il est possible d'acheter votre billet en ligne en prévente au coût de 15 $ ici , par téléphone au 450 867-7467 ou sur place au Sim's Irish Pub de Joliette, au coût de 20 $.

À propos de la sclérose en plaques (SP)

La SP est une maladie auto-immune qui s’attaque au système nerveux central, qui se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 40 ans. C’est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes. Il existe trois formes de SP et les symptômes varient d’une personne à l’autre; fatigue extrême, incoordination, faiblesse, fourmillements, troubles de la sensibilité, de la vision, de la vessie ou de la fonction cognitive et changements d’humeur.

On ne peut ni prévenir ni guérir la SP et la cause demeure inconnue. À ce jour, 14 médicaments aident à contrôler les symptômes et ainsi, à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. En plus de financer d’importants projets de recherche, la Société de la SP offre une vaste gamme de programmes et services conçus pour aider les personnes touchées par la maladie.