3 astuces pour trouver du travail sans expérience

Les gens passent généralement plus de temps sur leur lieu de travail qu’en famille à la maison. La recherche d’emploi est donc stressante pour quelqu’un qui n’a pas tracé son destin rapidement ou qui n’a pas les qualifications requises pour œuvrer dans le domaine qui l’attire. Tous veulent un emploi dans lequel ils se sentiront bien et qui leur permettra de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Lorsque l’on trouve finalement un domaine qui nous intéresse, il peut être difficile de dénicher un emploi qui vous convient surtout si vous n’avez aucune expérience connexe. Par contre, ce n’est vraiment pas impossible.

Les postes non permanents

Une bonne façon d’acquérir de l’expérience dans un domaine est de postuler pour des fonctions qui ne sont pas permanentes et donc beaucoup moins attrayantes pour des professionnels avec de l’expérience. Remplacer une personne qui doit quitter ses fonctions pour un temps déterminé (sabbatique, congé de maternité, vacances, burn-out, etc.) est une bonne façon de prendre de l’expérience. Vous pourriez facilement trouver un emploi de pharmacien remplaçant, par exemple. L’option des stages est aussi intéressante. Offrir ses services dans un domaine qui favorise l’apprentissage est une bonne idée. Évidemment, le salaire sera moins élevé ou absent, mais ce ne sera que temporaire et c’est un mince compromis à faire pour acquérir de l’expérience et dénicher plus tard un emploi à votre hauteur.

Créer son emploi

L’option de devenir travailleur autonome ou entrepreneur est souvent très alléchante. Bien que complexe et risquée, se lancer en affaire et devenir son propre patron peut être une expérience hautement valorisante. C’est également une bonne façon de s’assurer que l’emploi que vous occuperez et la compagnie pour laquelle vous travaillerez soient en phase avec vos valeurs et vos projets. Par contre, il est important de savoir s’entourer de professionnels qui pourront vous aider avec les aspects légaux, logistiques et financiers.

Interroger son réseau

Lorsque l’on manque d’expérience, une bonne façon de trouver de l’emploi est d’être référé par quelqu’un qui a confiance en nous et qui connait notre valeur. Vous pouvez donc interroger votre famille et vos amis pour en apprendre davantage sur leurs domaines de travail, les postes vacants et les aptitudes nécessaires pour les occuper. Vous pourriez être surpris d’y trouver une belle occasion pour vous et d’être convoqué en entrevue malgré votre manque d’expérience seulement parce que vous connaissez quelqu’un qui vous y réfère.