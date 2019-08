Les baskets sont à la base des chaussures de sport. Mais la mode les a aussi intégrées dans les looks de tous les jours, notamment chez les adolescents. Ainsi, les baskets ne sont plus de simples chaussures fonctionnelles, elles sont devenues un véritable accessoire de mode. D’ailleurs, il existe une multitude de modèles différents, dont le style prime souvent sur la fonction sportive. Mais est-il bien de porter ces chaussures au quotidien ? Faut-il laisser nos ados porter des baskets tous les jours ?

Des pieds en pleine croissance

Tout d’abord, sachez que les pieds des adolescents sont encore en pleine croissance. Cela signifie que les chaussures portées ont un impact direct sur la morphologie du pied, mais aussi sur le reste de la jambe et même du squelette. Elles vont également conditionner la façon de positionner le pied et de marcher.

Considérant cela, le choix des chaussures s’avère donc crucial pour le bon développement de votre ado.

Des chaussures adaptées au pied

Longtemps considérées comme des chaussures de sport uniquement, les baskets ont mauvaise presse parmi les parents. Elles sont souvent jugées inadaptées pour un port quotidien, c’est-à-dire pour marcher, piétiner ou même être assis.

Mais aujourd’hui, on trouve des baskets de ville. S’inscrivant dans le style « sport wear », ces chaussures ont le look de baskets, mais sont conçues comme des chaussures à porter tous les jours. Leur intérieur et leur semelle ne conviennent d’ailleurs pas à la plupart des sports.

Si votre ado choisit le modèle adéquat, il pourra donc porter des baskets comme des chaussures de ville. Et si vous doutez que ce type de chaussures soit adapté à votre enfant, vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans une clinique podiatrique à Montréal.

L’importance de ne pas porter les mêmes chaussures tous les jours

Enfin, sachez que, quelles que soient les chaussures choisies, il est préférable de ne pas porter la même paire tous les jours. Le mieux est d’effectuer une rotation entre 2 ou 3 paires.

Cela permet d’aérer les chaussures, de les reposer ; mais aussi d’éviter que le pied ne s’habitue qu’à une seule paire.

Conclusion

Si vous hésitez à laisser votre ado porter des baskets tous les jours, rassurez-vous. Il est possible de choisir les baskets adéquates, qui respecteront ses pieds en pleine croissance, tout en se conformant à la mode actuelle.