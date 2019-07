Le parc de planches à roulettes accueille ses premiers utilisateurs à Saint-Gabriel!

La Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et le Centre sportif et culturel de Brandon (CSCB) sont heureux d’annoncer l’ouverture officielle du parc de planches à roulettes.

« Nous savons que l’attente a été longue, mais nous avons la preuve aujourd’hui que cela en valait vraiment la peine, ont mentionné en cœur monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint- Gabriel et préfet de la MRC de D’Autray, de même que monsieur Marion Frigon, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et président du CSCB.

« Ce parc de planches à roulettes, nous le voulons accueillant, inclusif, propre et sécuritaire. Nous avons grandement confiance que ses utilisateurs sauront en faire un lieu de rassemblement et de plaisir pour tous », ont-ils précisé.

De l’animation, des concours, des cours de skate gratuits et une démonstration faite par des professionnels de chez Atlas Proshop de Joliette ont entre autres pimenté l’événement. Alexandre Éthier, qui a initié il y a quelques années déjà une pétition pour l’obtention du parc de planches à roulettes, a également pris la parole.

Cette journée fut aussi l’occasion d’enterrer sur les lieux une capsule temporelle. En effet, des jeunes de 6e année de l’école primaire des Grands-Vents et de l’école secondaire Bermon se sont écrits une lettre à eux-mêmes qu’ils pourront relire dans 15 ans. On se rappellera que le parc de planches à roulettes est situé sur la partie gazonnée du terrain avant du CSCB. Il est constitué d’une structure de béton de 4 200 pieds carrés, d’un brumisateur et d’un abreuvoir. Quelques modules d’entraînement extérieur, des bancs et un support à vélo viennent également bonifier ces nouvelles installations. Cet investissement de 200 000 $ est financé à 60 % par le programme d’aide aux collectivités rurales de la MRC de D’Autray et à 40 % par la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon.