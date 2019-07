Un montant de 54 000 $ amassé au profit de la Fondation des Samares

138 membres de la communauté d’affaires se sont réunis le 13 juin dernier pour la 17e édition de la Classique de golf au Club de golf de Berthier. Cet événement-bénéfice, sous la présidence d’honneur d’Isabelle Champagne, directrice RBC Banque Royale et organisé au profit de la Fondation des Samares a permis d’amasser une somme de près de 54 000 $. Ce profit servira à financer des projets en persévérance scolaire dans la communauté et les écoles du nord de Lanaudière.

« Nous sommes très fiers de cette 17e édition! L’événement a permis d’attirer encore plus de participants et de commanditaires que l’an dernier, ce qui témoigne l’intérêt de la communauté d’affaires d’investir dans des projets qui améliorent la réussite de nos jeunes. Les 54 000 $ amassés nous permettront de continuer à encourager le milieu à mettre en place des projets qui favorisent la persévérance scolaire. Je me joins aux membres du conseil d’administration pour remercier tous les participants, les commanditaires et les bénévoles qui ont fait de cette journée un franc succès! », a souligné le président de la Fondation des Samares, Mathieu Dufresne.

Les organisateurs remercient leurs principaux commanditaires, le Groupe Gaudreault et la Fondation Intact.

La Fondation des Samares La Fondation des Samares a pour mission de promouvoir la persévérance scolaire en finançant divers projets qui améliorent les chances de réussite des jeunes du nord de Lanaudière. Depuis sa création en 2004, la Fondation a investi 1,6 M$ et financé plus de 750 projets. En plus de la Classique de golf, elle amasse des fonds via cinq événements- bénéfice : la Course aux 1000 pieds, la soirée Vins et fromages, la soirée en chansons et le Spectacle de variétés.