La championne olympique Sylvie Bernier, conférencière au Salon 50 + de Lanaudière

Le Salon 50 + de Lanaudière, organisé par FADOQ – Région Lanaudière, a la chance d’accueillir cette année Sylvie Bernier qui prononcera une conférence intitulée Bouger plus et manger mieux : les environnements ont un rôle à jouer! Une conférence inspirante, remplie de propositions pour améliorer notre qualité de vie et donner le goût de s’activer! Le Salon 50 + de Lanaudière aura lieu les 27 et 28 septembre aux Galeries Joliette.

À chaque édition, cet événement connait un grand succès avec une cinquantaine d’exposants et plus de 20 000 visiteurs. La conférence de Mme Bernier ainsi que toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous.

Une 6e édition dynamique

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sylvie Bernier comme conférencière de renom, une femme avec un parcours riche et diversifié! Et qui de mieux que Sylvie Bernier pour nous parler du plaisir de bouger et de s’alimenter sainement?, a déclaré Caroline Majeau, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière. Être actif physiquement et bien s’alimenter représentent des défis que nous avons à relever quotidiennement et sont des préoccupations qui sont au cœur de la mission de FADOQ - Région Lanaudière ».

La conférence de Mme Bernier est prévue le vendredi, 27 septembre à 14 h à l’entrée 5 des Galeries Joliette.

Devenir exposant… une bonne idée!

Vous êtes une entreprise ou une organisation qui offrez des services ou produits de qualité? Entreprises, organismes communautaires ou sans but lucratif, organisations municipaux ou gouvernementaux, faites partie intégrante de ce salon axé sur les multiples services et ressources lanaudoises qui offrent une qualité de vie supérieure aux 50 ans et plus. Les 27 et 28 septembre soyez des nôtres aux Galeries Joliette et réservez dès maintenant votre emplacement au www.fadoq.ca/lanaudiere/salon ou en contactant Marie-Élène Corbeil au 450 916-4467.

Remerciement aux partenaires

Cette 6 édition du Salon 50 + de Lanaudière est rendue possible grâce au partenaire majeur Pharmaprix Joliette et Saint-Charles-Borromée, au nouveau partenaire Desjardins, au commanditaire principal les Galeries Joliette, ainsi qu’au M103,5 FM, présentateur officiel de l’événement.

Avec plus de 535 000 membres dont plus de 42 000 dans la région de Lanaudière. Le Réseau FADOQ est le plus important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.