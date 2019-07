Une journée qui célèbre l'enfance dans une ville à la mesure des familles

Depuis 2013, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies célèbre l’enfance chaque été avec la Fête de l’enfant! Cette année, cette journée spéciale aura lieu le mardi 13 août, dès 10 h, au parc des Champs-Élysées, et ce, pour une 7e édition. Il s’agit de l’occasion parfaite pour les camps de jour de souligner la fin de l’été et pour les petits du préscolaire d’avoir une journée festive sur un site enchanteur.

La Fête de l’enfant promet une journée des plus emballantes aux jeunes Prairiquoises et Prairiquois! Cette grande fête est l’occasion de s’amuser à l’extérieur dans l’un des plus beaux parcs de la région. En plus de profiter des nombreuses activités proposées.

En cas de pluie, les activités seront relocalisées dans le quadrilatère de l’école/église. Tout est gratuit.

La présence du camp de jour de Notre-Dame-des-Prairies ainsi que de nombreuses garderies et CPE facilite la participation des jeunes. Toutes les familles de Notre-Dame-des-Prairies et du grand Joliette sont les bienvenues à se joindre à la fête.

Pour connaître toutes nos activités, visitez le www.notredamedesprairies.com et suivez la page Facebook de la Ville.

