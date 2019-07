Le Cross-Country et la Course Dryland Zen’nature, deux activités en Haute-Matawinie au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Corporation de développement de Saint-Zénon s’associe pour une 4e année à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière en organisant deux activités à son profit.

En effet, pour chaque inscription au Cross-Country (11 août prochain) et à la Course Dryland Zen’nature (14 et 15 septembre prochains), 2 $ seront remis au Fonds Haute-Matawinie de la fondation, dédié aux installations de cette région et orchestré par le Comité de sollicitation Haute-Matawinie.

La fondation tient à remercier la Corporation de développement de Saint-Zénon pour sa grande générosité et sa fidélité.

Pour plus d’informations, rendez-vous au www.bouclezen-nature.org ou téléphonez au 450 421-4145.