Le jardin collectif pédagogique entamé par les jeunes de l’école des Moulins déménage

Le jardin collectif pédagogique entamé par les jeunes de l’école des Moulins est déménagé au parc Pierre-Dalcourt pour l’été. Les ateliers avec Monsieur Jardin de la Coop de solidarité Jardinons se poursuivent avec les jeunes du camp de jour jusqu’à la rentrée scolaire dans le parc Pierre-Dalcourt.

« C’est un magnifique projet d’agriculture urbaine pour que nos jeunes se mettent les mains dans la terre tout en développant confiance, connaissances et autonomie », a indiqué Mme Audrey Boisjoly. « La Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière est très fière de s’associer à la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et de favoriser à la fois la persévérance scolaire, l’autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie », a ajouté monsieur Joël Landry, directeur général de la Caisse.