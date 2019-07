Une coop qui met du cœur à l’ouvrage à Joliette

Pour une quinzième édition, la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif du Grand Joliette (CIEC) est de retour en force cet été. Les jeunes entrepreneurs d’âge secondaire qui sont au cœur du projet n’attendent plus qu’à offrir des services à leur communauté.

Grâce à leurs réalisations au cours de l’été, ces jeunes développeront des connaissances en entrepreneuriat et en gestion coopérative qui leur seront utiles dans le futur. Soutenus par la coordonnatrice Jade Poirier, les jeunes acquerront des qualités entrepreneuriales, tels que le leadership, la confiance en soi et la capacité d’adaptation, tout en prenant en charge graduellement le projet. Quotidiennement, ils travaillent en comités pour veiller au bon fonctionnement de l’aspect associatif, économique et promotionnel de la Coop. Les prises de décision se font de façon démocratique.

Le projet CIEC est rendu possible dans la MRC de Joliette grâce à la collaboration de ses partenaires locaux. Nicolas Framery, directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, partenaire majeur du projet CIEC du Grand Joliette, mentionne que :

« Pour la CDÉJ, c’est important de supporter l’entrepreneuriat jeunesse, car ils sont nos gens d’affaires de demain. On aime voir des jeunes de notre territoire s’investir dans un projet comme celui-ci, ça annonce un avenir prometteur pour notre milieu économique et ajoute beaucoup à son dynamisme. Nous sommes fiers de stimuler la jeunesse entrepreneuriale à notre manière en s’associant à cette belle initiative.»

Nous tenons également à remercier la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, la Ville de Joliette, la Société d’aide au développement de la collectivité de D’Autray-Joliette, le député fédéral de Joliette Gabriel Ste-Marie et la Maison des jeunes La Piaule qui prête un local pour l’été.

Chaque année, des organismes du milieu se mobilisent pour former un comité local qui s’assure du bon déroulement du projet estival. Nicole Nepveu, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette mentionne que :

« L’entrepreneuriat est au cœur de la mission du carrefour. Nous sommes fiers d’avoir initié le projet et de le soutenir pour une quinzième année. Le mandat du comité local est entre autres de trouver le financement nécessaire, d’embaucher la coordination et de superviser le projet tout au long de l’été. C’est grâce à la mobilisation du milieu que nous pouvons soutenir la relève entrepreneuriale.»

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif du Grand Joliette est là cet été pour combler vos besoins! Les citoyens et les entreprises pourront faire appel aux services de la CIEC jusqu’au 16 août prochain que ce soit pour de la tonte de pelouse, du lavage de vitre, du gardiennage, du ménage ou tout autre menus travaux.

N’hésitez pas à encourager les entrepreneurs de demain! Vous pouvez rejoindre la CIEC du Grand Joliette au 450 898-4478.

Le projet Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation des coordonnateurs partout au Québec. Il est déployé avec la collaboration du service d’entrepreneuriat coopératif du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.