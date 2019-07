Un marché public s’installe à Rawdon!

La Chambre de commerce de Rawdon est fière d’annoncer la tenue d’un marché public à l’hôtel de Ville de Rawdon les samedis 6 juillet, 3 août et 31 août prochains. De 10 h à 14 h, une quinzaine de producteurs locaux, œuvrant à moins de 30 km de Rawdon, seront présents.

Il s’agit du premier volet de développement d’un marché de plus grande envergure qui verra le jour en 2020.

« L’organisation a pour mission d’offrir un marché de proximité aux citoyens, producteurs, cueilleurs, transformateurs et artisans afin de promouvoir le patrimoine agroalimentaire culturel de la région, dans un lieu convivial où la communauté et les visiteurs ont accès à une diversité d’aliments de qualité, authentiques, frais ou transformés, dans le respect de l’environnement », a souligné Guillaume Pelland, vice-président à la Chambre de commerce et chargé de projet pour le marché.