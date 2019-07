Célébrations du 30e anniversaire Maison et jardins Antoine-Lacombe

Afin de souligner le 30e anniversaire de l’organisme, Maison et jardins Antoine-Lacombe propose une panoplie d’activités se déroulant la fin de semaine du 13 et 14 juillet. Les événements témoignent de la diversité des deux volets orientant la programmation annuelle de l’organisme, soit celui artistique et celui horticole. Les événements se tiendront sous un chapiteau installé dans les jardins.

La programmation du samedi 13 juillet s’articule autour des arts visuels et de la scène.

▪ À 10 h : atelier d’art abstrait pour tous offert par Michelle Laflèche. Cet atelier sur réservation affiche complet.

▪ De 11 h 30 à 14 h : maquillage

▪ À 14 h : Samajam présentera un spectacle de percussions grand public participatif. Au programme : jeux de baguettes, tubes musicaux et percussions corporelles.

▪ À 17 h : 5 à 7 Cocktails de filles avec Les Jardins Gourmands.

▪ À 19 h 30 : compétition de peinture en direct et musique

La programmation du dimanche 14 juillet propose des activités horticoles.

▪ À 10 h et à 13 h : atelier et animation pour les familles Les haricots magiques, animés par Ève Fortier et Catherine Sylvestre

▪ À 10 h : conférence Création de boîtes et arrangements floraux sur quatre saisons, animée par Christian Dufresne

▪ À 13 h : conférence Tropicalissimo : Comment créer un jardin tropical estival en climat froid avec le jardinier paresseux Larry Hodgson

▪ De 14 h à 17 h : maquillage

▪ À 15 h : Conférence Légumes oubliés et variétés disparues par Lyne Bellemare

Il est possible d’accéder librement et sans réservation à toutes les activités excepté pour l’atelier d’art abstrait. Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe au www.antoinelacombe.com.