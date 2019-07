Jean-François Bélisle nommé sur le conseil d’administration de l'Organisation des directeurs des musées d'art canadiens

Le 11 juin dernier, Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette (MAJ), a été élu comme nouveau membre du conseil d’administration de l'Organisation des directeurs des musées d'art canadiens.

Deux autres nouveaux membres joignent également les rangs de cette organisation dont la mission est d'entretenir un dialogue au sujet des enjeux actuels des musées d'art canadiens, soit Alexandra Badzak, directrice et chef de la direction de la Galerie d’art d’Ottawa, et Catherine Crowston, du la Art Gallery of Alberta.

Pour Jean-François Bélisle, cette nomination s'inscrit dans la stratégie de développement national du Musée d'art de Joliette, au moment où cinq expositions du MAJ rayonnent aux quatre coins du pays :

« Je constate depuis les dernières années que le MAJ jouit d'une très belle réputation dans le milieu de l'art au Canada. Notre réalité n'est finalement pas si différente des musées d'art de la Colombie-Britannique ou de la Nouvelle-Écosse, par exemple. Ce que je souhaite, avec les autres musées d’art canadiens, c’est de mieux faire connaître encore plus activement les artistes québécois et canadiens sur l’ensemble des scènes nationale et internationale », a-t-il déclaré.

Avec cette nomination, le Musée d’art de Joliette devient la seule institution muséale québécoise représentée sur ce conseil d’administration, un siège qui était occupé auparavant par madame Louise Déry, directrice générale de la Galerie d’art de l’UQAM. Cette nouvelle nomination importante pour le Musée d’art de Joliette permettra au MAJ de représenter les intérêts de la région de Lanaudière et du Québec sur la scène nationale et d’œuvrer avec ses pairs afin de développer la reconnaissance des Musée de tout le Québec au niveau national et international.

À propos de CAMDO-ODMAC

L'Organisation des directeurs des musées d'art canadiens (Canadian Art Museum Directors Organization (CAMDO-ODMAC)) sert de rassembleur et de catalyseur pour les directeurs de musées et de galeries d’art publics qui sont à la tête d’une diversité d’institutions d’arts visuels à la grandeur du Canada. CAMDO-ODMAC offre le seul forum dans lequel les directeurs peuvent s’engager dans un dialogue franc et ouvert sur les opportunités, les enjeux et les défis liés à l’exploitation d’institutions du monde des arts et à la collection, à la présentation et à la promotion des arts visuels pour toute la population canadienne.