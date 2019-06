La famille Chalut remet 63 525 $ à la Fondation pour la Santé avec son Omnium de golf André-Chalut

L’organisation de la 40e édition de l’Omnium de golf André-Chalut, qui avait lieu le 19 juin dernier au Club de golf de Saint-Jean-de-Matha, a permis de remettre le généreux montant de 63 525 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, à l’occasion de la 22e édition à son profit. C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Guy Lafleur, l’ancienne étoile du hockey, que cette édition spéciale s’est déroulée, marquant un autre franc succès de l’événement!

Avec sa 40e édition, ce tournoi de golf en fait l’un des plus anciens au Québec. Mais il n’en demeure pas moins qu’il soit populaire et apprécié de la communauté de Lanaudière. Les joueurs ont encore et toujours envie d’y participer, puisqu’ils ont plaisir à y jouer, tout en contribuant à une belle cause, chérie depuis fort longtemps par les organisateurs, soit la grande famille Chalut. De plus, des personnalités publiques du monde du sport étaient présentes afin de jouer et discuter avec les golfeurs; ce qui est toujours bien apprécié par les invités.

En l’occasion de cette 40e édition, l’organisation a présenté de nombreux prix spéciaux, dont la location de quatre voitures de marque différente pour une durée d’un an. De plus, Guy Lafleur a remis à chacun des invités une bouteille de whisky autographiée portant son nom et a aussi offert une biographie, également autographiée, à chacun des gagnants de prix de présence; de beaux clins d’œil pour souligner les 40 ans de l’événement.

« M. Chalut agit à titre d’ambassadeur de la fondation depuis longtemps et nous en sommes fiers, puisqu’il prouve encore et toujours qu’il est attaché à la cause de la santé. Nous avons pu constater en personne, lors de ses discours le soir de l’événement, qu’il y met encore et toujours tout son cœur. », a mentionné Caroline Martel, directrice générale de la fondation.

La fondation désire remercier profondément la famille Chalut pour sa grande générosité et souligner sa précieuse implication auprès de la fondation, notamment par l’Omnium de golf André-Chalut, et ce, depuis 1998. Depuis 22 ans, plus de 1 M $ ont été remis à la fondation par la famille Chalut avec cette activité-bénéfice.

De 1998 à 2016, les sommes remises par la famille Chalut ont été dédiées au service d’oncologie du Centre hospitalier De Lanaudière. En effet, en 2004, la fondation inaugurait le Pavillon André-Chalut, soit le tout nouveau département d’hémato-oncologie de l’époque, pour lequel la famille Chalut a grandement contribué au fil du temps. C’est maintenant le nouveau pavillon d’endoscopie, l’un des sept projets de la campagne majeure Donnez avec cœur, qui bénéficie des profits de l’omnium de golf depuis 2016.