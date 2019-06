Ville de Joliette : Essais de véhicules électriques sur la place Bourget

La Ville de Joliette et l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) en collaboration avec la Société de développement du centre-ville de Joliette s’unissent pour faire découvrir l’univers des véhicules électriques à tous, sous une formule 5 à 7. Une soirée branchée présentée dans le cadre de la grande vente-trottoir du centre-ville de Joliette, le vendredi 5 juillet prochain de 17 h à 20 h sur la place Bourget.

Attiré par le mode de vie carbo-neutre ou simplement curieux de voir de plus près ces petites bêtes électriques à quatre roues? Cet événement est votre chance d’en apprendre davantage et de faire l’essai routier, comme conducteur ou passager, de plusieurs modèles. Tesla 3, Kona, Bolt, Ioniq, Leaf, i3, Volt et plusieurs autres surprises électriques vous attendent sur place.

Dès 19 h, assistez à la conférence «L’électromobilité 101», accessible à tous. Idéale pour en savoir plus sur ces bolides de l’avenir.

Dans cette même lancée, la Ville souhaite rappeler qu’afin de promouvoir l’électrification des transports, elle subventionne l’acquisition et l’installation de bornes de recharge. Depuis juillet 2018, les résidents et entrepreneurs commerciaux respectant les conditions d’admissibilité peuvent requérir une aide financière municipale.

Tous les détails au www.joliette.ca.