L’Espace zéro déchet de la MRC de Joliette

La MRC de Joliette lance un événement de sensibilisation sur le mode de vie zéro déchet grâce à l’Espace zéro déchet au centre-ville de Joliette le samedi 6 juillet prochain. L’événement aura lieu à la place Bourget, au nord, en même temps que la vente-trottoir de la Société de développement du centre-ville de Joliette (SDCVJ) et le marché public, de 9 h à 17 h. Une belle occasion de découvrir les commerces locaux prônant ce mode de vie ainsi que d’en apprendre plus sur les différentes solutions pour s’approcher d’une vie zéro déchet.

La MRC de Joliette a réussi à regrouper au même endroit des commerces et des entreprises de son territoire faisant la promotion du zéro déchet. À ceux-ci se joindront des organismes et d’autres entreprises offrant des solutions pour aider les familles et les individus à diminuer leur empreinte écologique.

De plus, trois conférences thématiques seront présentées gratuitement au public au cours de la journée : « Initiation au mode de vie zéro déchet » par Cindy Trottier du Circuit Zéro Déchet, « Réduire ses déchets » par le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) et « Pourquoi opter pour le zéro déchet? » par Mario Laquerre, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles à la MRC de Joliette.

Les plus jeunes ne seront pas oubliés : des animations pour toute la famille seront présentées durant la journée. On compte sur la présence de Rocky, le chien de la Pat’Patrouille qui adore le recyclage, pour sensibiliser les plus petits et sur un atelier de bricolage spécialement pensé pour les enfants. Sans oublier la présence des jeux gonflables et des animations offerts par la SDCVJ.

L’invitation pour visiter l’Espace zéro déchet est lancé à toute la population de la MRC mais aussi aux amateurs de ce mode de vie à l’extérieur de la région. D’ailleurs, afin d’encourager ces visiteurs à venir découvrir l’Espace, la MRC de Joliette offrira des billets d’autobus pour le circuit #50 Joliette-Montréal, valide uniquement pour le 6 juillet 2019, à toutes les personnes qui en feront la demande par courriel à l’adresse [email protected]

La programmation complète de l’Espace zéro déchet est disponible et continuellement mise à jour sur le site Internet de la MRC au www.mrcjoliette.qc.ca/espacezerodechet.