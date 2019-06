Plus de 765 000 $ pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables dans Lanaudière!

Centraide Lanaudière est fier d’annoncer qu’il contribuera encore cette année à offrir un avenir plus juste et plus prospère à l’ensemble de la communauté. En effet, afin de lutter contre les inégalités sociales se manifestant dans la région, des investissements stratégiques adaptés aux réalités locales de l’ordre de 765 308 $ seront réalisés.

Ces investissements, qui visent à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la région, seront réalisés dans quatre champs d’action distinct : soutenir la réussite des jeunes; assurer l’essentiel; briser l’isolement social; bâtir des milieux de vie rassembleurs.

« Chez Centraide, la pauvreté et l’exclusion sociale ne nous ont jamais laissé indifférents, tout comme les milliers de donateurs et de bénévoles qui forment notre grand réseau d’entraide. C’est grâce à eux que nous pouvons offrir un avenir plus juste et plus prospère à l’ensemble de la communauté » dit Luc Charpentier, directeur régional de Centraide Lanaudière.

Rappelons que Centraide Lanaudière s’est fusionné avec 5 autres Centraide. Ils forment désormais Centraide des régions centre-ouest du Québec. Ensemble, ils investisseront pour l’année 2019-2020 plus de 3 580 000 $ à travers les 6 régions qu’ils desservent.