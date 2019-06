Retour sur la 40e édition de l’Omnium de Golf André Chalut.

Hier, le mercredi 19 juin 2019, avait lieu la 40e édition de l’Omnium de Golf André Chalut. Golfeurs, partenaires et commanditaires étaient au rendez-vous pour souligner cette édition spéciale. Cette année, 63 525 $ ont été amassés. Les recettes de ce tournoi de golf sont entièrement remises à La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. M. Alain Chalut, à la barre de l’événement depuis 2000, tient à remercier haut et fort tous les participants, partenaires et commanditaires qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite et la pérennité de L’Omnium de Golf André Chalut.

Le président d’honneur de l’événement était M. Guy Lafleur, #10 du Canadien de Montréal; président de choix pour souligner le 40e anniversaire. Au fil du temps, les figures marquantes du Canadien de Montréal étaient présentes au golf. Le Canadien de Montréal et la famille Chalut, un partenariat et une amitié qui ne datent pas d’hier! Outres les joueurs de hockey, certains se souviendront que M. Pierre Lalonde a été quelques fois président d’honneur lors de ce tournoi de golf.

C’est en 1979 qu’a eu lieu le tout premier Omnium de Golf André Chalut. Depuis, environ 2 000 000$ ont été remis en santé et bien-être au profit des gens de notre communauté. Investir localement est une valeur fondamentale du Groupe Chalut. Depuis 1998, les sommes amassées sont entièrement remises à La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, dont M. Alain Chalut est l’ambassadeur. Entres autres, grâce aux retombées du tournoi, Le Pavillon André-Chalut a été créé à l’unité d’oncologie du CHRDL.